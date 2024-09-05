Путин призвал ускорить принятие закона о международных ТОРах на Дальнем Востоке

«На прошлом ВЭФ было объявлено о создании на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития. Они должны предлагать глобальные, конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов. И прежде всего, конечно, из дружественных стран. Первый международный ТОР предполагается создать здесь, в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт. Я прошу Государственную думу и правительство РФ ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов», — сказал он.