Путин предложил подумать о строительстве АЭС на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Дальневосточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, потому в ближайшем времени предстоит ликвидировать его прогнозный дефицит.