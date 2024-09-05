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Путин предложил подумать о строительстве АЭС на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Дальневосточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, потому в ближайшем времени предстоит ликвидировать его прогнозный дефицит.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», — сообщил Владимир Путин.

Накануне, 4 сентября, Путин отметил перспективность строительства АЭС на Дальнем Востоке. В ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО), России необходимо выполнять планы увеличения атомной генерации внутри страны.

ВЭФ проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября.