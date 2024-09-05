Путин перечислил главные вызовы, которые стоят перед экономикой России

Перед экономикой России стоит несколько глобальных вызовов. Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2024 года, обозначил их и варианты решения этих вопросов.
«Мы должны обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях, с высококвалифицированными подготовленными и мотивированными кадрами», — сказал президент.
Кроме того, по его мнению, страны глобального Юга должны обеспечить мировое лидерство в экономике. «Имея ввиду темпы развития мировой экономики и темы развития наших стран — эта задача будет исполнена», — убежден Владимир Путин.
Восточный экономический форум-2024 проходит во Владивостоке с 3 сентября. Завтра, 6 сентября, состоятся заключительные мероприятия ВЭФ.