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Путин объяснил назначение цифрового рубля

Путин: цифровой рубль — один из видов нацвалюты для граждан и бизнеса.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Цифровой рубль — это просто один из видов национальной валюты, которым будут пользоваться и участники экономической деятельности, и простые граждане, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Что касается цифровых валют, цифрового рубля, то решение Центральным банком принято. Сейчас просто идет работа по наращиванию этих объемов. Цифровой рубль — это просто один из видов валюты, национальной валюты, которой будут пользоваться и участники экономической деятельности, и граждане», — сказал Путин.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>.