Путин объяснил назначение цифрового рубля

«Что касается цифровых валют, цифрового рубля, то решение Центральным банком принято. Сейчас просто идет работа по наращиванию этих объемов. Цифровой рубль — это просто один из видов валюты, национальной валюты, которой будут пользоваться и участники экономической деятельности, и граждане», — сказал Путин.