Путин объяснил назначение цифрового рубля

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Цифровой рубль — это просто один из видов национальной валюты, которым будут пользоваться и участники экономической деятельности, и простые граждане, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Что касается цифровых валют, цифрового рубля, то решение Центральным банком принято. Сейчас просто идет работа по наращиванию этих объемов. Цифровой рубль — это просто один из видов валюты, национальной валюты, которой будут пользоваться и участники экономической деятельности, и граждане», — сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит
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