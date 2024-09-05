Путин назвал выдающимися результаты строительной отрасли России

«Что касается стройки, мы добились выдающихся результатов в строительстве. У нас такого объема никогда раньше не было», — заявил он.
Он уточнил, что общая площадь новых объектов составила 110 млн кв. м при задаче добраться до 120 млн кв. м. Путин сказал, что это очень хороший результат.
Российский лидер также отметил работу генерального директора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко.
По словам российского лидера, окончание действия льготной ипотеки скажется на рынке жилищного строительства, однако он поддерживается иными льготными ипотеками.
Путин подчеркнул, что в стране хороший задел начатого строительства, который составляет порядка 160−165 млн т. По его словам, это демонстрирует, что в следующем году провала в сфере строительства не будет.
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