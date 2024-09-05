Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития всего АТР

Президент России Владимир Путин назвал Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке, площадкой для обсуждения стратегии развития всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
Об этом глава России рассказал во время выступления на полях ВЭФ.
«Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждений стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил Путин.
Президент также отметил, что Дальний Восток стал флагманом России в новой глобальной экономической реальности.
RT ведёт прямую трансляцию.