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Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития всего АТР

Президент России Владимир Путин назвал Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке, площадкой для обсуждения стратегии развития всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин назвал Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке, площадкой для обсуждения стратегии развития всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом глава России рассказал во время выступления на полях ВЭФ.

«Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждений стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил Путин.

Президент также отметил, что Дальний Восток стал флагманом России в новой глобальной экономической реальности.

RT ведёт прямую трансляцию.