Путин назвал Дальний Восток флагманом РФ в глобальной экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиций РФ на международной арене. Об этом он сказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Путин подчеркнул, что основные бизнес-связи, торговые маршруты и вектор развития страны все больше ориентируются на Восток и Глобальный Юг.
«Наши дальневосточные регионы предоставляют прямой доступ к этим перспективным рынкам, помогая преодолевать барьеры, которые пытаются навязать западные элиты. Кроме того, Дальний Восток является огромным пространством для деловой инициативы, запусков сложных проектов и создания новых отраслей,» — отметил глава государства.
Путин напомнил, что развитие Дальнего Востока было определено как национальный приоритет на XXI век, и жизнь подтвердила правильность этого решения.
«Мы продолжим улучшать деловой климат в России и на Дальнем Востоке, применяя более эффективные подходы, в том числе для взаимодействия с иностранными инвесторами,» — подчеркнул он.
Президент особо отметил, что Дальний Восток является ключевым регионом для деловой активности, запуска сложнейших проектов и формирования новых отраслей, подчеркнув его значимость для укрепления позиций России в мире.
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