Портфель соглашений за первый день ВЭФ-24 достиг показателей форума в 2023 году

По словам министра, Дальний Восток сейчас является «крайне интересным в мировом масштабе направлением для инвестиций». Так он отметил, что объем только автомобильных перевозок через пункты пропуска в макрорегионе вырос в два раза, несмотря на то, что они были перегружены. «Работать на рынок Дальнего Востока — действительно населения здесь немного. Но у нас тут 2 млрд потребителей прямо под боком, и, если ты попадешь в них, ты владыка мира», — подчеркнул Чекунков, он добавил, что в макрорегионе есть высокотехнологичный добывающий бизнес.