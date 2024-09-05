Портфель соглашений за первый день ВЭФ-24 достиг показателей форума в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Портфель подписанных соглашений за первый день Восточного экономического форума (ВЭФ) составил 3,5 трлн рублей и практически достиг показателей прошлогоднего форума. Об этом на ВЭФ сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Я получил справку по подписанным за первый день соглашениям на IX ВЭФ. Они практически за первый день достигли по объему инвестиций всех соглашений VIII ВЭФ (2023 год — прим. ТАСС). Мы за первый день 3,5 трлн рублей плато взяли, там есть одно мегасоглашение более чем на 3 трлн рублей», — сообщил он.
По словам министра, Дальний Восток сейчас является «крайне интересным в мировом масштабе направлением для инвестиций». Так он отметил, что объем только автомобильных перевозок через пункты пропуска в макрорегионе вырос в два раза, несмотря на то, что они были перегружены. «Работать на рынок Дальнего Востока — действительно населения здесь немного. Но у нас тут 2 млрд потребителей прямо под боком, и, если ты попадешь в них, ты владыка мира», — подчеркнул Чекунков, он добавил, что в макрорегионе есть высокотехнологичный добывающий бизнес.
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.