Патрушев поручил обеспечить контроль за ценами на продовольствие

«Подводя итоги совещания, вице-премьер дал ряд поручений. В частности, регионам, Минпромторгу России и ФАС России обеспечить контроль за ценовой ситуацией на продовольственном рынке. В том числе по таким товарным группам как молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия и овощи. Также Минпромторгу и ФАС необходимо проверить товаропроводящие цепочки по тем продуктам, где рост стоимости в торговых сетях превышает динамику производственных цен, а при выявлении фактов необоснованного удорожания принять исчерпывающие меры. Минсельхозу России поручено проработать меры таможенно-тарифного регулирования по отдельным категориям товаров для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен», — сообщили в аппарате вице-премьера.