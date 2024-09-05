Патрушев ожидает урожай зерновых на уровне 132 млн тонн

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерновых на уровне 132 млн тонн, уже собрано более 93 млн тонн, включая 70,5 млн тонн пшеницы. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Как сообщили в аппарате вице-премьера, он провел совещание о ситуации в АПК России, на котором были рассмотрены вопросы стабильного функционирования отрасли и ход сезонных полевых работ.
«К сбору нового урожая уже приступили все зернопроизводящие регионы. Собрано более девяноста трех миллионов тонн зерновых, включая семьдесят с половиной миллионов тонн пшеницы. Очевидно, что на итоговых объемах скажутся неблагоприятные погодные условия, которые почти весь сезон сопровождают работы в отдельных субъектах Юга, Центральной России и Поволжья. Тем не менее Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерновых на уровне 132 млн тонн», — сообщил Патрушев.
Как отметили в аппарате вице-премьера, также идет уборка масличных, овощей, картофеля, фруктов и ягод. Набирает обороты озимый сев. В настоящее время его площадь составляет 3,3 млн га. При этом темпы соответствуют прогнозным ожиданиям.
Говоря о подготовке к посевной кампании 2025 года, Патрушев напомнил, что необходимо продолжить переход на семена отечественного производства. В этом направлении, по его словам, уже есть заметные результаты. Так, в структуре посевов озимой пшеницы под урожай текущего года доля российских семян превысила 90%.
Для обеспечения аграриев необходимой ресурсной базой, правительством реализуется комплекс мер. Так, на поддержку сельхозпроизводства и, в частности, на сезонные полевые работы в 2024 году в регионы направлено более 94 млрд рублей. Свыше 70% средств уже доведено до получателей. Кроме того, системные механизмы поддержки предусмотрены на рынке топлива и минеральных удобрений, говорится в сообщении аппарата вице-премьера.