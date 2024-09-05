От Запада до Востока: основные экономические заявления Владимира Путина на ВЭФ

Владимир Путин в своем выступлении уделил основное внимание развитию Дальнего Востока. Он отметил, что дальневосточная экономика региона растет быстрее среднероссийской. Поэтому ДФО необходимо развивать инфраструктуру, энергетику, решать логистические задачи для увеличения экспортно-импортных потоков страны. Рост населения будет маркером успешного развития Дальнего Востока, отметил Владимир Путин. Российский лидер также обратил внимание на важные направления развития российской экономики.
Экономика и производительность
Российская экономика занимает уже четвертое место в мире и обгоняет Японию по паритету покупательной способности (ППС), растет отрыв лидера — Китая от США. Но, как отметил Владимир Путин, необходимо и далее развивать экономику, учиться. Например, в Японии очень высокий уровень роботизации, что помогает увеличивать производительность.
«Надо все время стремиться к достижению новых рубежей, — подчеркнул Владимир Путин. — Мы должны обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях с высококвалифицированными, подготовленными и мотивированными кадрами».
Рост ВВП России по результатам первого полугодия 2024 года составил 4,6%, и по итогам 2024 года, скорее всего, превысит результаты 2023-го, заявил президент РФ.
«Конечно, это хороший для нашей экономики показатель. Я думаю, что коррекция к концу года будет. Но в целом можем рассчитывать как минимум на повторение результатов прошлого года, а скорее всего он будет больше. Это основной показатель состояния экономики», — пояснил российский лидер. По его словам, уже «охлаждается» рынок кредитования, экономика в целом.
Так, ЦБ РФ добивается снижения цен повышением ключевой ставки и отменой некоторых льготных ипотек для охлаждения жилищного кредитования. «Смысл действий финансовых властей, правительства заключается в том, чтобы охладить несколько этот рынок. В целом такой эффект и ожидается, чтобы не было перегрева рынка и это не влияло на макроэкономические показатели», — сказал он.
Также российский лидер призвал сохранить темпы роста инвестиций в РФ. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в стране по итогам первого полугодия выросли на 10,9% в годовом выражении после роста в 2023 году на 9,8%. Но повторить такой успех «будет непросто» в условиях санкций, которые направлены на разрушение экономики, снижение благосостояния граждан РФ.
«Правительство должно подумать над тем, в каких направлениях бизнес поддержать, чтобы не было какого-то заметного серьезного и вредного для экономики в целом провала», — сказал Владимир Путин.
Также он отметил, что Россия не проводит политику дедолларизации, переводя расчёты в валюты дружественных стран. «Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах. Нам отказали в расчетах, и мы просто вынуждены искать другие возможности. Вот и все, — отметил он. — Вот у нас, например, мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальную валюту, это уже примерно 65%. Это естественный процесс».
Ипотека
Жилищное строительство продолжится в России высокими темпами даже после отмены массовой льготной ипотеки, отметил Владимир Путин. Как он пояснил, сохранились льготные целевые программы.
«Конечно, то, что закончилось действие льготной ипотеки — это не может не сказаться на рынке жилищного строительства. Но, повторяю, он сейчас поддерживается льготной ипотекой Дальнего Востока, Арктики, семейной, льготной IT-ипотекой. Смысл действий финансовых властей, правительства заключается в том, чтобы охладить несколько этот рынок. В целом такой эффект и ожидается, чтобы не было перегрева рынка и это не влияло на макроэкономические показатели», — отметил российский лидер.
Строительство жилья продолжается. «У нас очень хороший задел — 163−165 млн кв. м — начатого строительства. Поэтому, я думаю, никакого провала в следующем году не будет, — пояснил глава государства. — Мы добились просто, я считаю, выдающихся результатов в строительстве. У нас такого объема никогда раньше не было, как результаты прошлого года».
Президент РФ предложил ввести выплату для погашения ипотечного кредита многодетным семьям в размере 1 млн рублей в дальневосточных регионах задним числом — с 1 июля 2024 года.
«Добавлю, что с прошлого года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право получить выплату на погашение ипотечного кредита в увеличенном размере, не в 450 тыс. рублей, как по всей стране, а 1 млн рублей. Мы договорились сделать, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 млн в дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом», — сообщил Владимир Путин.
Энергетика
Невозможно «закрыть» российскую энергетику, мировая экономика этого не выдержит, а российский газ, нефть востребованы в мире, заявил Владимир Путин.
«Кто бы и как бы ни пытался закрыть нашу энергетику — это невозможно, потому что добыча находится на пределе в соответствии с потребностями мирового рынка. Это невозможно просто. Взяли завтра и все закрыли: газ, нефть наши — мировая экономика не выдержит такого закрытия», — подчеркнул он.
В мире растет спрос на российское топливо. «Мы будем наращивать наши поставки в другие регионы мира, постепенно», — рассказал российский лидер. По его словам, российский газ востребован, «есть хороший проект по поставкам в Китайскую Народную Республику», доля России на мировом рынке сжиженного природного газа постепенно увеличивается. «Она не такая уж большая, как бы нам хотелось, но будем все равно, несмотря ни на какие сложности, которые нам пытаются создать, это делать», — пояснил Владимир Путин.
Майнинг и цифровой рубль
Россия продолжит развивать современные цифровые технологии, заявил Владимир Путин.
«Что касается цифровых валют, цифрового рубля, то решение Центральным банком принято. Сейчас просто идет работа по наращиванию этих объемов. Цифровой рубль — это просто один из видов валюты, национальной валюты, которой будут пользоваться и участники экономической деятельности, и граждане», — отметил российский лидер.
Также он призвал осторожно развивать майнинг — не в ущерб развитию регионов. «Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу, связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири», — напомнил он. Но в последнее время майнинг увеличивает энергопотребление и это уже может создавать риски для развития регионов.
«Мы, конечно, рады, что бизнес, который работает в этой сфере неплохо зарабатывает, но этот профицит энергоресурсов в Сибири не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов», — сказал Владимир Путин.
В этом случае производство криптовалют будет расти за счет регионов. «Майнинг — это хорошо, но строительство жилья, промышленных социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей — не менее, а может, и более важно», — подчеркнул сказал российский лидер.
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