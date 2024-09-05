От Запада до Востока: основные экономические заявления Владимира Путина на ВЭФ

«Добавлю, что с прошлого года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право получить выплату на погашение ипотечного кредита в увеличенном размере, не в 450 тыс. рублей, как по всей стране, а 1 млн рублей. Мы договорились сделать, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 млн в дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом», — сообщил Владимир Путин.