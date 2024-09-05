ОСК нужны два триллиона рублей

Что касается инвестиций в развитие, то их господин Костин оценил в сопоставимую с триллионом сумму. Порядка $5 млрд из неё — это предварительная, основанная на аналогичных случаях, но ещё без детальной проработки, оценка инвестиций в строительство верфи во Владивостоке, в бухте Промежуточная. «Верфь позволит нам производить танкеры, и даже газовозы, но в первую очередь — контейнеровозы, балкеры, — то есть, все виды торговых судов размером до 300 метров», — сообщил он. Больше, повторил глава ВТБ, никаких верфей строиться не будет, однако запланирована более или менее глубокая, в зависимости от потребности, модернизация четырёх верфей в Петербурге. «Больше у нас ни финансовых, ни людских ресурсов не хватит», — резюмировал Андрей Костин.