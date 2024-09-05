Общая площадь арендного жилья ДОМ.РФ превысила 1 млн кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Общая площадь арендных квартир в портфеле ДОМ.РФ превысила 1 млн кв. м, сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов в ходе ВЭФ-2024.
«Поручение президента РФ о финансировании строительства на Дальнем Востоке 10 тыс. арендных квартир выполнено. На днях мы заключили очередное соглашение о приобретении квартир и перешагнули этот важный рубеж. Это позволило превысить уровень в один млн квадратных метров арендного жилья в нашем портфеле», — сказал он, выступая на на сессии «Семья и город: фактор жилья и среды».
ДОМ.РФ является крупнейшим в России оператором рынка арендного жилья. В настоящее время им реализовано 74 таких проекта на 21,4 тыс. квартир. «Программа строительства доступного арендного жилья будет реализована во всех субъектах Дальнего Востока. За счет эффективной работы нашей команды мы смогли сэкономить выделенные средства, поэтому квартир на Дальнем Востоке будет даже несколько больше, чем 10 тыс. (10,9 тыс. — ТАСС)», — уточнил Филиппов.
5 сентября в первом арендном доме по президентской программе во Владивостоке семья снимает за 9,5 тыс. рублей в месяц квартиру, рыночная стоимость аренды которой составляет 40 тыс. рублей. Будущим жильцам, как отметил Филиппов, квартиры предоставляются с полной отделкой и мебелью. «Квартиры оснащаются всей мебелью и техникой по высоким стандартам качества ДОМ.РФ», — подчеркнул он.
В 2022 году на ВЭФ президент поручил правительству и ДОМ.РФ обеспечить строительство в Дальневосточном федеральном округе не менее 10 тыс. арендных квартир для заселения отдельных категорий граждан, в том числе молодых специалистов и студентов. Ее оператором выступает ДОМ.РФ, который занимается развитием рынка цивилизованного арендного жилья с 2016 года. Правительство направило на реализацию программы «Доступное арендное жилье в ДФО» 87 млрд рублей.
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