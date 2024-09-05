Общая площадь арендного жилья ДОМ.РФ превысила 1 млн кв. м

«Поручение президента РФ о финансировании строительства на Дальнем Востоке 10 тыс. арендных квартир выполнено. На днях мы заключили очередное соглашение о приобретении квартир и перешагнули этот важный рубеж. Это позволило превысить уровень в один млн квадратных метров арендного жилья в нашем портфеле», — сказал он, выступая на на сессии «Семья и город: фактор жилья и среды».