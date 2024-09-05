Ничего лишнего: владельцы сайтов массово проходят идентификацию

Владельцы сайтов массово проходят идентификацию на «Госуслугах» по банковской карте и номеру мобильного. В регистраторе доменов Ru-center отметились уже 95% пользователей, в «Рег.ру» — 98%. Владельцы сайтов обязаны проходить идентификацию в связи с обновлением закона «Об информации». Тех, кто этого не сделает, отключат от хостингов. Эксперты полагают, что теперь можно ожидать резкого падения числа мошенничеств с фишингом, ведь социальная инженерия остается методом атаки номер один на частных лиц в России.