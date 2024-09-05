Нефтегазовые поступления выросли в годовом, но упали в месячном сравнении

Поскольку в августе Минфин ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов, вчера он также объявил о покупке валюты (юаней) в резервы. На такие операции с 6 сентября по 4 октября будет направлено 172,9 млрд руб. (по 8,2 млрд руб. ежедневно — это в семь раз меньше, чем было в предыдущий месяц, 1,12 млрд руб.). Поскольку одновременно ЦБ для зеркалирования расходов из ФНБ должен продавать валюты на 8,4 млрд руб. в день, в итоге реальные ее продажи на рынке составят всего 0,2 млрд руб. в день, что на фоне дефицита юаней способно повлиять на курс рубля в сторону его снижения.