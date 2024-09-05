Названы сроки запуска производства электромобиля Largus на «АвтоВАЗе»

«АвтоВАЗ» намерен запустить в производство новый электрический автомобиль серии Largus на своем заводе в Ижевске в конце сентября 2024 года, заявил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак в ходе своего выступления на ВЭФ-2024.
«В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт», — отметил Громак.
Он добавил, что «Автоваз» хочет ежегодно выделять свыше 45 млрд рублей на инвестиции в производство вплоть до 2030 года.
Громак на сессии «Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет?» добавил, что в рамках специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа» за несколько предыдущих лет было проинвестировано 78 млрд рублей.
«Сейчас мы очень существенно, вот последний год и наши планы до 2030 года, мы очень существенно нарастили инвестиционную программу. Мы тратим на инвестиции на период до 2030 года более 45 млрд рублей каждый год», — сказал представитель компании.
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