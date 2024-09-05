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Минпромторг ожидает роста торговли на цифровых площадках на 50% в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Торговля на цифровых площадках в РФ по итогам I полугодия 2024 года увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, по итогам года ожидается рост около 50%. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, выступая на сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Источник: Максим Слуцкий/ТАСС

«Для нас самое важное — обеспечить какую-то поддержку скорее, чем каким-то образом отрегулировать этот процесс (торговли на онлайн-площадках — прим. ТАСС). Почему? Потому что по разным оценкам по первому полугодию порядка 40% рост к аналогичному периоду прошлого года, по году мы ожидаем процентов 50 роста», — сказал он.

По словам Чекушова, доля продаж на цифровых площадках растет и составляет до 25% от общего объема торговли в России.

ВЭФ проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.