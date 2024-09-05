Минпромторг ожидает роста торговли на цифровых площадках на 50% в 2024 году

«Для нас самое важное — обеспечить какую-то поддержку скорее, чем каким-то образом отрегулировать этот процесс (торговли на онлайн-площадках — прим. ТАСС). Почему? Потому что по разным оценкам по первому полугодию порядка 40% рост к аналогичному периоду прошлого года, по году мы ожидаем процентов 50 роста», — сказал он.