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Минпромторг исключит порядка 200 позиций из перечня товаров для параллельного импорта

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ исключит порядка 200 позиций из различных категорий товаров для параллельного импорта, новый список планируется опубликовать в течение двух недель. Об этом рассказал в беседе с ТАСС замглавы министерства Роман Чекушов на полях Восточного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

«Министерством промышленности и торговли подписан приказ, он направлен в Министерство юстиции. Сейчас мы ждем его государственной регистрации в течение буквально двух недель плюс-минус. Это зависит от процедуры», — сказал он.

По словам замминистра, в особенности изменения коснутся потребительского сектора. В частности, совместно с отраслью, производителями и торговыми сетями Минпромторг определил ряд брендов спортивной одежды и обуви, которые будут добавлены в перечень, поскольку пока российский рынок не насыщен этой категорией товаров.

Ранее сообщалось, что механизм параллельного импорта будет продлен на 2025 год.

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.

О форуме.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.