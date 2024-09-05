Минпромторг исключит порядка 200 позиций из перечня товаров для параллельного импорта

«Министерством промышленности и торговли подписан приказ, он направлен в Министерство юстиции. Сейчас мы ждем его государственной регистрации в течение буквально двух недель плюс-минус. Это зависит от процедуры», — сказал он.
По словам замминистра, в особенности изменения коснутся потребительского сектора. В частности, совместно с отраслью, производителями и торговыми сетями Минпромторг определил ряд брендов спортивной одежды и обуви, которые будут добавлены в перечень, поскольку пока российский рынок не насыщен этой категорией товаров.
Ранее сообщалось, что механизм параллельного импорта будет продлен на 2025 год.
В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.
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