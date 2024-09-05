Минфин об итогах обмена активами: «Неплохие, но мы ожидали получше»

В Министерстве финансов оценивают результаты первого этапа обмена заблокированным активами как неплохие, но пока не обсуждают возможность повышения порога обмена выше ₽100 тыс. Об этом рассказал журналистам замглавы ведомства Иван Чебесков в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальности», организованного рейтинговым агентством АКРА. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Касательно первого раунда — результаты неплохие. Но мы, конечно, ожидали получше», — сказал он, комментируя итоги первого этапа обмена. При этом активного обсуждения вопроса о расширении лимита обмена пока нет: «Нужно посмотреть, когда все этапы пройдут».
Чебесков отметил, что иностранные регуляторы «в какой-то степени пугают западных инвесторов активно участвовать». На начальном этапе, по его словам, со стороны зарубежных инвесторов был «огромный интерес», но потом «многие из них стали переживать больше».
Сейчас Минфин видит, что санкции против Мосбиржи заставляют задуматься иностранцев о том, попробовать ли им провести обмен или «войти в какую-то совсем долгоиграющую историю с санкциями Мосбиржи», сказал он, имея в виду под долгоиграющей историей длительную заморозку активов.
«У нас логика такая, что мы хотим помочь нашим гражданам в первую очередь, но одновременно мы же и другим инвесторам тоже помогаем. То есть западные инвесторы нам говорят спасибо, что мы даем такие возможности, а их регуляторы их зажимают», — подвел итог замглавы Минфина.
Первый этап обмена завершился в середине августа. По его итогам «Инвестпалате», брокеру-организатору обмена активами, удалось продать иностранным инвесторам активы на ₽8,1 млрд — это почти четверть от объема, который ранее был заявлен к обмену россиянами (₽35,3 млрд). В процедуре приняли участие более 700 тыс. частных инвесторов.
30 августа Минфин сообщил, что правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение о продлении до 12 октября 2024 года сроков совершения операций (сделок) с иностранными ценными бумагами.
2 сентября «Инвестпалата» раскрыла параметры второго этапа обмена активами. В его рамках оферты на выкуп от иностранцев будут приниматься до 20 сентября. Россияне не смогут подавать новые заявки на продажу бумаг, но смогут снять ранее поданные неисполненные заявки.