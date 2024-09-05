Минфин об итогах обмена активами: «Неплохие, но мы ожидали получше»

«У нас логика такая, что мы хотим помочь нашим гражданам в первую очередь, но одновременно мы же и другим инвесторам тоже помогаем. То есть западные инвесторы нам говорят спасибо, что мы даем такие возможности, а их регуляторы их зажимают», — подвел итог замглавы Минфина.