Международные резервы РФ за неделю снизились на $1 млрд

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 30 августа 2024 года составили $613,5 млрд, снизившись за неделю на $1 млрд, говорится в материалах Банка России.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 30 августа 2024 года составили 613,5 млрд долларов США, сократившись за неделю на 1,0 млрд долларов США или на 0,2%, вследствие разнонаправленного влияния положительной переоценки и операций со средствами Фонда национального благосостояния», — отмечается в материалах регулятора.
По данным на 23 августа, объем резервов составлял $614,5 млрд.
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.