«Лемана Про» займется поставкой стройматериалов застройщикам

Leroy Merlin («Леруа Мерлен») — французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец ADEO в 2022 году решил прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать российское подразделение локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО «Леруа Мерлен Восток» стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО «Груп АДЕО» принадлежит в нем 0,01%. Весной 2024 года российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид», а летом объявил о ребрендинге: магазины компании теперь работают под названием «Лемана Про».