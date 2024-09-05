«Лемана Про» займется поставкой стройматериалов застройщикам

«Сотрудничество предусматривает совместную реализацию проектов в области жилищного строительства по всей стране, а также социальных объектов. В рамках соглашения банк “Дом.РФ” будет предоставлять строительным и девелоперским компаниям выгодные финансовые инструменты и кредитные программы для реализации проектов, а “Лемана Про” обеспечит стабильность и качество поставок современных строительных материалов, а также индивидуальные условия и решения, профессиональную экспертизу и сопровождение проектов», — говорится в сообщении.
Как уточняется в нем, на первом этапе планируется реализация объектов многоквартирных и частных домов в Москве, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и других регионах.
«Ожидается, что до 2026 года программа охватит всю страну, включая Дальний Восток», — добавляется в сообщении.
Leroy Merlin («Леруа Мерлен») — французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец ADEO в 2022 году решил прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать российское подразделение локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО «Леруа Мерлен Восток» стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО «Груп АДЕО» принадлежит в нем 0,01%. Весной 2024 года российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид», а летом объявил о ребрендинге: магазины компании теперь работают под названием «Лемана Про».
Восточный экономический форум проходит