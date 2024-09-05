Кто такая Александра Суворова, ведущая пленарного заседания ВЭФ с Путиным?

Биография
Александра Суворова родилась 13 января 1989 года в Москве.
В 2010 году окончила Московский педагогический государственный университет им. Ленина, факультет славянской и западноевропейской филологии.
Трудовая деятельность:
С 2008 года по 2012 год — редактор, продюсер «Новостей культуры» на телеканале «Культура».
В 2012 заняла должность корреспондента на канале «Россия-24», работала в сфере новостей экономики, была автором и руководителем программы «Диалог».
С 2020 по настоящее время — ведущая утренних новостей на «России-24».
С декабря 2023 по март 2024 была пресс-секретарем избирательного штаба кандидата на должность президента России Владимира Путина.
С марта 2024 — заместитель главного редактора телеканала «Россия-24».