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Кто такая Александра Суворова, ведущая пленарного заседания ВЭФ с Путиным?

5 сентября 2024 года телеведущая Александра Суворова стала модератором пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), в которой участвовал президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Биография

Александра Суворова родилась 13 января 1989 года в Москве.

В 2010 году окончила Московский педагогический государственный университет им. Ленина, факультет славянской и западноевропейской филологии.

Трудовая деятельность:

С 2008 года по 2012 год — редактор, продюсер «Новостей культуры» на телеканале «Культура».

В 2012 заняла должность корреспондента на канале «Россия-24», работала в сфере новостей экономики, была автором и руководителем программы «Диалог».

С 2020 по настоящее время — ведущая утренних новостей на «России-24».

С декабря 2023 по март 2024 была пресс-секретарем избирательного штаба кандидата на должность президента России Владимира Путина.

С марта 2024 — заместитель главного редактора телеканала «Россия-24».