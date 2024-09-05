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Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса в России после завершения моратория в 2025 году. Об этом 5 сентября он рассказал на сессии «Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса» IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Источник: Freepik

«Действующий мораторий, а также прокурорский фильтр доказали свою эффективность на практике, обеспечили баланс прав предпринимателей и публичных интересов. О необходимости законодательного закрепления данного механизма, чтобы из временной меры он стал неизменной гарантией, я проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства», — сказал Краснов.

Также он подчеркнул, что сейчас правительство прорабатывает вопрос об использовании индикаторов риска нарушений обязательных требований для проведения проверок лишь в отношении опасных объектов, а во всех остальных случаях — только для профилактических мероприятий.

По его словам, следующим этапом должен стать завершающий логику построения риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности учет их результатов при категорировании объектов контроля.

Ранее, 11 июля, «Известия» сообщили, что Минэкономразвития предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса. В ведомстве добавили, что для части организаций правительство уже ввело обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок.

ВЭФ-2024 проходит 3—6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор — Фонд Росконгресс. 26 августа была опубликована полная деловая программа мероприятия.