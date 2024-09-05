Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

«Действующий мораторий, а также прокурорский фильтр доказали свою эффективность на практике, обеспечили баланс прав предпринимателей и публичных интересов. О необходимости законодательного закрепления данного механизма, чтобы из временной меры он стал неизменной гарантией, я проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства», — сказал Краснов.
Также он подчеркнул, что сейчас правительство прорабатывает вопрос об использовании индикаторов риска нарушений обязательных требований для проведения проверок лишь в отношении опасных объектов, а во всех остальных случаях — только для профилактических мероприятий.
По его словам, следующим этапом должен стать завершающий логику построения риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности учет их результатов при категорировании объектов контроля.
Ранее, 11 июля, «Известия» сообщили, что Минэкономразвития предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса. В ведомстве добавили, что для части организаций правительство уже ввело обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок.
ВЭФ-2024 проходит