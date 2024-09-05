Краснов предложил закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

«Действующий мораторий, а также прокурорский фильтр доказали свою эффективность на практике, обеспечили баланс прав предпринимателей и публичных интересов. О необходимости законодательного закрепления данного механизма, чтобы из временной меры он стал неизменной гарантией, я проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства», — сказал Краснов.