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Индия продолжит увеличивать импорт российской нефти до 2030 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Индия нарастит объемы импорта российской нефти до 2030 года в соответствии с поставленными целями по товарообороту с РФ. Об этом заявил ТАСС посол в РФ Винай Кумар на полях Восточного экономического форума.

Источник: Reuters

«Цель по товарообороту, которую наши лидеры поставили до 2030 года, — это $100 млрд. Поскольку мы стремимся ее достичь в двусторонней торговле, этот импорт должен увеличиться», — отметил дипломат, отвечая на вопрос, собирается ли Индия нарастить импорт нефти из России.