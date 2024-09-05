Греф считает возможным снижение цен на жилье комфорт-класса

«Комфорт, комфорт-плюс — резкое снижение спроса и падение продаж. Поэтому, если говорить о коррекции цен на рынке, то, наверное, в первую очередь это возможно в этом сегменте», — сказал Греф. В секторах люксового жилья и самого дешевого жилья отмечается стабилизация цен, отметил он.
По словам главы Сбербанка, в выдаче ипотеки «провальным месяцем» был июль, когда по некоторым ее видам спад составил более 90%.
«Но в целом мы надеемся, что в августе уже есть некоторая стабилизация. Последующие месяцы все-таки такого падения, как в июле, уже не будет. Постепенно, надеюсь, что мы увидим организованные выдачи, которые будут соответствовать примерно уровню 2021 года, что является нормальным», — добавил Греф.
Он напомнил, что, по оценкам Сбербанка, на стабилизацию ситуации на ипотечном рынке уйдет полтора-два года. «И лучше, конечно, в дальнейшем массированной поддержки всех ипотечных программ не допускать», — заключил топ-менеджер.