Греф считает возможным снижение цен на жилье комфорт-класса

«Но в целом мы надеемся, что в августе уже есть некоторая стабилизация. Последующие месяцы все-таки такого падения, как в июле, уже не будет. Постепенно, надеюсь, что мы увидим организованные выдачи, которые будут соответствовать примерно уровню 2021 года, что является нормальным», — добавил Греф.