Греф: объем выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2024 году снизится примерно на 40%

«Но вы знаете, что провальный месяц был июль. У нас резко упали выдачи, на 40−60%, а по некоторым видам ипотеки более чем на 90% по сравнению с прошлым годом. И в целом мы ожидаем, что в этом году ипотека по сравнению с прошлым годом упадет примерно на 40%, но, тем не менее, она будет чуть выше, чем выдачи в 2021 году», — сказал он, уточнив, что динамика по банку и по рынку будет сопоставимой.