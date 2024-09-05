Греф и Костин рассказали об обсуждении дефицита юаней с ЦБ

Нехватку юаней на внутреннем рынке опрошенные РБК эксперты ранее связывали со снижением притока выручки экспортеров на фоне проблем с трансграничными платежами. «Китайские банки работают с Россией с осторожностью из-за санкционных угроз, что влияет на время и стоимость проведения валютных платежей. Некоторые иностранные банки отказываются проводить платежи, чтобы не попасть под вторичные санкции, из-за чего приходится расплачиваться через третьи страны. В итоге снижаются объемы поступающих в Россию юаней, растут затраты на совершение операций, физическим и юридическим лицам на фоне высоких ставок по рублевым депозитам менее выгодно размещать в банках средства в китайской валюте. Как следствие, у некоторых игроков образуется юаневый дефицит», — говорил младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.