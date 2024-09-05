Goldman Sachs спрогнозировал падение цен на нефть из-за развития ИИ

Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства — одно базируется в столице Ливии Триполи, второе — на востоке Ливии в Бенгази. О приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях объявило правительство на востоке Ливии после того, как базирующееся в Триполи правительство предприняло попытку сменить руководство Центрального банка. Центральный банк Ливии является единственным международно признанным депозитарием доходов от продажи ливийской нефти.