Глава ВТБ заявил, что курс рубля до конца 2024 года снизится до 93−95 рублей за доллар

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Курс российской национальной валюты до конца 2024 года может снизиться до 93−95 ₽ за доллар США. Такой прогноз дал глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям» в рамках Восточного экономического форума.
«Мы видим в перспективе до конца года некоторое снижение курса рубля к более привычному уровню — 93−95 рублей за доллар», — сказал он.
Костин также подчеркнул, что не видит рисков множественных курсов.
О форуме
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.