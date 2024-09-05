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Глава ВТБ заявил, что курс рубля до конца 2024 года снизится до 93−95 рублей за доллар

Андрей Костин также подчеркнул, что не видит рисков множественных курсов.

Источник: Reuters

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Курс российской национальной валюты до конца 2024 года может снизиться до 93−95 ₽ за доллар США. Такой прогноз дал глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям» в рамках Восточного экономического форума.

«Мы видим в перспективе до конца года некоторое снижение курса рубля к более привычному уровню — 93−95 рублей за доллар», — сказал он.

Костин также подчеркнул, что не видит рисков множественных курсов.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.