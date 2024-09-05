Глава ВТБ прогнозирует снижение ключевой ставки не раньше середины 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Ключевая ставка начнет снижаться не раньше середины 2025 года. Такое мнение выразил глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«На мой взгляд, не раньше середины следующего года, наверное», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда может начаться снижение ставки.
Как отметил Костин, аналитики ВТБ полагают, что Банк России по итогам заседания 13 сентября повысит ставку до 20% годовых.
«Я персонально считаю, что она будет оставлена на уровне 18%. Тенденция не к снижению. Инфляция демонстрирует более высокие показатели, чем первоначальные ожидания Центрального банка, поэтому Банк России уже просигнализировал о том, что ставка будет сохраняться на высоком уровне», — добавил глава банка.
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.