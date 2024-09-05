Глава ВТБ прогнозирует снижение ключевой ставки не раньше середины 2025 года

«Я персонально считаю, что она будет оставлена на уровне 18%. Тенденция не к снижению. Инфляция демонстрирует более высокие показатели, чем первоначальные ожидания Центрального банка, поэтому Банк России уже просигнализировал о том, что ставка будет сохраняться на высоком уровне», — добавил глава банка.