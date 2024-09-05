Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ВТБ прогнозирует снижение ключевой ставки не раньше середины 2025 года

Андрей Костин также заявил, что ЦБ по итогам заседания 13 сентября не повысит ставку до 20% годовых.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Ключевая ставка начнет снижаться не раньше середины 2025 года. Такое мнение выразил глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«На мой взгляд, не раньше середины следующего года, наверное», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда может начаться снижение ставки.

Как отметил Костин, аналитики ВТБ полагают, что Банк России по итогам заседания 13 сентября повысит ставку до 20% годовых.

«Я персонально считаю, что она будет оставлена на уровне 18%. Тенденция не к снижению. Инфляция демонстрирует более высокие показатели, чем первоначальные ожидания Центрального банка, поэтому Банк России уже просигнализировал о том, что ставка будет сохраняться на высоком уровне», — добавил глава банка.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.