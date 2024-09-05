ФТС рассказала о росте торговли энергоносителями между Россией и Индией

«Два года назад, участвуя здесь же в ВЭФе, как раз констатировал, что Индия вошла в десятку крупнейших партнеров России, тогда она заняла седьмое место. И последние два года она делит второе-третье места с нашим традиционным партнером — Турцией… Мы ожидаем, что торговля с Индией превзойдет и эти показатели», — заключил Ивин.