ФТС рассказала о росте торговли энергоносителями между Россией и Индией

Согласно материалам его презентации, энергоносители — минеральное топливо и нефть — вошли в число основных товаров российско-индийского товарооборота. Их доля в торговле достигла 79,5% и увеличилась в 23 раза. «Это те товары, по которым отмечен наибольший рост за тот период, о котором мы говорим — то есть где-то примерно за 10 лет», — отметил Ивин.
Кроме того, в девять раз выросла торговля жирами и маслами, с долей в 3,4% в торговом обороте, а удобрениями — в четыре раза (доля 2,1%).
Торговля механическим оборудованием увеличилась на 71,2%, фармацевтической продукцией — на 5,8%, органическими химическими соединениями — на 22,6%, также сказано в презентации.
«Два года назад, участвуя здесь же в ВЭФе, как раз констатировал, что Индия вошла в десятку крупнейших партнеров России, тогда она заняла седьмое место. И последние два года она делит второе-третье места с нашим традиционным партнером — Турцией… Мы ожидаем, что торговля с Индией превзойдет и эти показатели», — заключил Ивин.
Восточный экономический форум проходит