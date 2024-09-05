Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФТС рассказала о росте торговли энергоносителями между Россией и Индией

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Торговля энергоносителями между Россией и Индией за 10 лет выросла в 23 раза, сообщил в ходе Восточного экономического форума заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин.

Источник: © РИА Новости

Согласно материалам его презентации, энергоносители — минеральное топливо и нефть — вошли в число основных товаров российско-индийского товарооборота. Их доля в торговле достигла 79,5% и увеличилась в 23 раза. «Это те товары, по которым отмечен наибольший рост за тот период, о котором мы говорим — то есть где-то примерно за 10 лет», — отметил Ивин.

Кроме того, в девять раз выросла торговля жирами и маслами, с долей в 3,4% в торговом обороте, а удобрениями — в четыре раза (доля 2,1%).

Торговля механическим оборудованием увеличилась на 71,2%, фармацевтической продукцией — на 5,8%, органическими химическими соединениями — на 22,6%, также сказано в презентации.

«Два года назад, участвуя здесь же в ВЭФе, как раз констатировал, что Индия вошла в десятку крупнейших партнеров России, тогда она заняла седьмое место. И последние два года она делит второе-третье места с нашим традиционным партнером — Турцией… Мы ожидаем, что торговля с Индией превзойдет и эти показатели», — заключил Ивин.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.