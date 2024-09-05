Эксперты оценили новые ограничения Банка России в отношении заемщиков

Что происходит?
Банк России установил для банков и микрофинансовых организаций (МФО) макропруденциальные лимиты (МПЛ) по выдаче необеспеченных займов на IV квартал 2024 года. Регулятор намерен ограничить кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов. Также с 1 ноября повышены надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства, чтобы ограничить обход банками ограничений регулятора.
«Меры позволят ограничить закредитованность граждан и накопление банками повышенных рисков», — считают в ЦБ РФ.
По оценке регулятора, значительная часть портфеля необеспеченных потребительских кредитов приходится на заемщиков, которые направляют на платежи по кредитам и займам более 50% своего дохода (это означает, что предельная долговая нагрузка — ПДН — выше 50%). Такие заемщики чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в кредитном портфеле влияет на риск возможных потерь банка, и при кризисе может привести к проблемам у всех.
Во втором квартале 2024 года доля выдач кредитов для таких заемщиков составила 33% у банков и 31% у МФО.
Кроме этого, как считает регулятор, банки обходят предыдущие ограничения через выдачу нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств. «При этом экономическая роль залога несущественна: нецелевые кредиты под залог транспортного средства по ключевым характеристикам скорее соответствуют не целевым автокредитам, а необеспеченным кредитам наличными», — заявили в Банке России.
Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то во втором квартале 2024 года превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов, подсчитал регулятор.
Во втором квартале 2024 года около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с ПДН более 80%. Поэтому регулятор решил бороться с такими практиками.
Что будет?
По мнению к.э.н., доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, повышение требование со стороны ЦБ РФ с высокой долей вероятности отразятся на рынке. «Теперь заемщикам могут чаще отказывать в кредитовании. И даже те, которые рассчитывали получить кредит от МФО тоже могут столкнуться с отказом», — прогнозирует она. Однако, по мнению экономиста, со стороны Банка России эти меры адекватные.
«Ведь мы уже видели существенный рост объемов кредитования и заемщики были с невысоким уровнем кредитоспособности. Даже повышение ставок на кредиты не столь существенно повлияло. Если заемщикам отказывали в банке, они отправлялись в МФО», — рассказала Мария Ермилова. Теперь, по ее оценке, такие возможности могут быть ограничены, если заемщик уже имеет существенную долговую нагрузку. Сейчас на рынке будет формироваться пул заемщиков, которые могут расплачиваться по кредитам, полагает эксперт.
«Очевидно, банки с универсальной лицензией сократят предложения для заемщиков с повышенной (ПДН 50−80%) и избыточной (ПДН более 80%) долговой нагрузкой», — заявила директор департамента управления рисками — член правления АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Ольга Горюкова.
Она предполагает, что некоторые из них полностью откажутся от кредитования этого сегмента, а другие изменят свою бизнес-стратегию, сосредоточившись на других клиентах и продуктах. В условиях ужесточения требований банки будут вынуждены пересмотреть свои внутренние кредитные политики и правила принятия решения по кредитным заявкам для клиентского потока. «Очень вероятно, что уровень одобрения для заемщиков с высокой долговой нагрузкой заметно снизится при реализации обновленных кредитных политик. В то же время среди банков с универсальной лицензией могут остаться игроки с повышенным риск-аппетитом, которые, несмотря на ужесточения регулятора, продолжат работу с высокорискованными сегментами и кредитование клиентов с высоким значением предельной долговой нагрузкой.
Долги и банкротство
“Важно отметить, что новые ограничения не затрагивают банки с базовой лицензией, поскольку требования макропруденциальных лимитов на них не распространяются”, — уточнила Ольга Горюкова.
По ее оценке, просрочка у клиентов с избыточной долговой нагрузкой будет увеличиваться, если они продолжат брать кредиты. Эта категория заемщиков часто оформляет новые кредиты, в том числе для погашения уже существующих. Как только их собственных доходов перестанет хватать для обслуживания обязательств, а банки из-за высокой долговой нагрузки и ужесточения требований не одобрят новые кредиты, вероятность просрочки возрастет.
“В конечном итоге, если долговая нагрузка станет непосильной, такие клиенты могут быть вынуждены подать на банкротство”, — отметила она.
Но банки из такой ситуации выйдут без проблем. Ольга Горюкова не ожидает, что новые меры приведут к увеличению просрочек в кредитных портфелях. Банки, работающие в сегменте необеспеченного розничного кредитования, тщательно прогнозируют объемы выходов на просрочку по поколениям выдач потребительских кредитов. «Чтобы избежать роста просрочек в портфелях, банкам важно сохранять баланс и не сосредотачиваться исключительно на кредитовании клиентов с высоким ПДН», — советует Ольга Горюкова.
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