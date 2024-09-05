Эксперты оценили новые ограничения Банка России в отношении заемщиков

Она предполагает, что некоторые из них полностью откажутся от кредитования этого сегмента, а другие изменят свою бизнес-стратегию, сосредоточившись на других клиентах и продуктах. В условиях ужесточения требований банки будут вынуждены пересмотреть свои внутренние кредитные политики и правила принятия решения по кредитным заявкам для клиентского потока. «Очень вероятно, что уровень одобрения для заемщиков с высокой долговой нагрузкой заметно снизится при реализации обновленных кредитных политик. В то же время среди банков с универсальной лицензией могут остаться игроки с повышенным риск-аппетитом, которые, несмотря на ужесточения регулятора, продолжат работу с высокорискованными сегментами и кредитование клиентов с высоким значением предельной долговой нагрузкой.