Эксперт раскрыла, как заработать на кредитной карте

«Деньги с кредитной карты можно перевести на банковский вклад или накопительный счёт на время действия грейс-периода. Таким образом к его завершению клиент получит процентный доход за счёт которого можно не только покрыть стоимость пользования кредиткой, но и получить дополнительный заработок», — отмечает эксперт.