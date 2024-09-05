Эксперт раскрыла, как заработать на кредитной карте

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на условия программ лояльности, предлагаемых банками.
«Конкурируя между собой за клиентов, банки не скупятся на начисление кешбэка, проводят акции по отдельным категориям товаров, предлагают совместные проекты с торговыми сетями, авиакомпаниями
и т. д.», — говорит Мери Валишвили.
Покупая товары и услуги с помощью кредитной карты, клиент получает гарантированный ежемесячный доход в виде кешбэка.
Еще один возможный вариант заработка с помощью кредитки связан с условиями предоставления льготного (грейс) периода — срока, в течение которого не начисляют проценты и комиссии за пользование кредитными деньгами.
Выбрав кредитную карту с продолжительным грейс-периодом, например, от 120 дней, можно воспользоваться следующим способом.
«Деньги с кредитной карты можно перевести на банковский вклад или накопительный счёт на время действия грейс-периода. Таким образом к его завершению клиент получит процентный доход за счёт которого можно не только покрыть стоимость пользования кредиткой, но и получить дополнительный заработок», — отмечает эксперт.
Важно учесть также и льготы на снятие наличных с карты или комиссии за перевод денег с кредитного счета на дебетовую карту.
Еще один способ получить дополнительный доход связан с другими источниками. К примеру, клиент может откладывать на накопительный счёт или краткосрочный банковский вклад свой основной доход (заработную плату), а все регулярные траты осуществлять с помощью кредитной карты.
Как поясняет экономист, в конце льготного периода оплатить комиссию банку можно за счёт процентного дохода, а ещё и получить кешбэк по кредитке.
Используя тот или иной вариант следует помнить, что заработать на использовании кредитной карты можно только в том случае, если вы покрываете свои регулярные траты за счёт основного дохода и хотите включить дополнительные инструменты по увеличению собственной выгоды.
«Если же кредитка является единственным способом оплатить покупки, приведенные способы не сработают», — разъяснила Мери Валишвили.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».