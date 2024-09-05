Единственный газ: Австрия не сможет заменить российское топливо

— Все трубопроводные поставщики — Норвегия, Алжир, Азербайджан — уже и так загрузили свои мощности на полную, поэтому, скорее всего, они перейдут на СПГ. Это значит, что им придется предлагать большую цену, чем в Азии, поскольку в Европе сейчас цены ниже, и СПГ активно уходит на азиатские рынки, — заявил эксперт «Известиям». — Потом его надо будет доставить в какую-либо прибрежную страну, например, Италию или Хорватию, заплатить им за прием газа, регазификацию, а потом еще прокачать себе. То есть это как минимум дополнительные логистические издержки. И в целом цена будет выше, чем за российский трубопроводный газ.