Единственный газ: Австрия не сможет заменить российское топливо

Австрии нечем в обозримом будущем заместить российский газ, заявил «Известиям» посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По его словам, перспектива прекращения транзита через Украину с 2025 года грозит ввергнуть австрийскую экономику в еще более глубокую рецессию и усугубить затянувшийся хозяйственный кризис. В первом полугодии 2024-го на РФ приходилось 88,5% закупленного топлива, уточнил дипломат. Эксперты отмечают, что в случае отказа Киева продлевать договор о транзите с Москвой Австрии, как и Словакии, которая также активно закупает российский трубопроводный газ, придется перейти на более дорогой СПГ. О сложностях отказа от закупок из РФ и последствиях для экономики Австрии — в материале «Известий».
Транзит газа в Австрию
Отказ Украины продлевать с Россией договор о транзите газа с 2025 года серьезно ударит по экономикам стран ЕС, активно закупающих российское голубое топливо. Особенно серьезно может пострадать Австрия, имеющая контракт с «Газпромом» на импорт до 2040 года. В посольстве России в Вене подчеркивают, что в ближайшие годы страна не сможет найти замену газу из РФ.
— Перспектива прекращения транзита через украинскую газотранспортную систему нависает над Веной дамокловым мечом и грозит, по оценкам местных же деловых кругов, ввергнуть экономику в еще более глубокую рецессию и усугубить затянувшийся хозяйственный кризис, — заявил «Известиям» посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. — Если отбросить в сторону бесконечные декларации властей о предпринимаемых усилиях по диверсификации энергопоставок, заместить экспортируемые из нашей страны объемы природного газа в обозримом будущем попросту нечем.
Дипломат добавил, что никаких контактов по государственной линии между Москвой и Веной на этот счет не ведется и повестка для политического диалога сейчас отсутствует.
В прошлом году «Газпром» поставил 100% предусмотренных соглашениями объемов голубого топлива. Ситуация не меняется и в этом году. По данным минэнерго Австрии, за последние полгода 88,5% закупленного Веной газа поступило из России, уточнил посол. По словам Дмитрия Любинского, Австрия «сполна обеспечена» российским топливом, поскольку уровень загрузки местных подземных хранилищ газа достиг 92,45%.
— Мы на деле доказываем, что Россия была и остается ответственным и надежным деловым партнером, ни на йоту не отступающим от взятых на себя обязательств, как бы местные власти ни пытались искажать действительность и вводить в заблуждение собственное население, — отметил он.
Сегодня Австрия — один из крупнейших импортеров российского газа в ЕС. Топливо в страну поступает только из трубопровода, идущего через территорию Украины. В конце 2023 года российский газ составил 98% потребления. Если Киев прекратит транзит голубого топлива в 2025 году, республика может лишится до 6 млрд куб. м газа в год.
Сигналы о том, что Киев не собирается продлевать контракт о транзите, украинская сторона стала подавать еще в начале этого года. При в Еврокомиссии дали понять, что Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа через Украину. На фоне этого министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер сформировала комиссию экспертов, которым было поручено изучить возможность разрыва контракта OMV на поставку с «Газпромом». При этом Вена планирует полностью отказаться от российского газа лишь к 2027 году. Хотя потребление топлива в Австрии продолжает сокращаться (в первой половине этого года оно снизилось примерно на 23%), в Вене признают, что полное прекращение закупок топлива из РФ проблематично для страны. Член Австрийской партии свободы Ганс-Йорг Йеневайн считает, что прекращение транзита газа обрушило бы австрийскую экономику.
— Если это действительно произойдет, это станет реальной катастрофой для австрийской экономики — промышленности и частных домохозяйств, — сказал он «Известиям». — Если Австрия сейчас станет закупать газ у других поставщиков, это будет ей стоить гораздо больше. Это может вызвать высокую инфляцию в стране. К слову, в середине августа министерство энергетики Австрии заявило об огромном риске для экономики страны в случае внезапного прекращения поставок российского газа на фоне атак Украины вблизи газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Впрочем, сейчас топливо продолжает поступать в европейские страны в полном объеме.
По словам российского посла, в преддверии приближающихся парламентских выборов (29 сентября) дорабатывающее свой срок коалиционное правительство пытается напоследок протащить обновленную стратегию национальной безопасности, включая сочиненное в русле брюссельских установок положение об отказе к 2027 году от импорта газа из России, которая из числа «партнеров» переводится в разряд чуть ли не главной «угрозы».
— Десятилетиями дешевое российское голубое топливо служило основой экономического процветания Альпийской Республики и сегодня во многом поддерживает на плаву местную кризисную экономику, — заявил посол. — В условиях европейского правового нигилизма (один из примеров — изъятие Веной под надуманным предлогом доли ПХГ «Хайдах» у «Газпрома») не беремся судить о том, как далеко на этом пути могут зайти местные власти и к каким плачевным последствиям для австрийской промышленности и каждого конкретного налогоплательщика это в конечном счете приведет. Очевидно одно — такие деструктивные, недальновидные шаги не могут пройти бесследно.
Какие еще страны ЕС могут остаться без газа
Прекращение транзита российского газа через Украину может серьезно ударить не только по Австрии, но и Словакии, которая также получает топливо из РФ исключительно по газопроводу, идущему через украинскую территорию. Если Киев прекратит транзит газа, Словакии и Австрии, скорее всего, придется перейти на закупки СПГ, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
— Все трубопроводные поставщики — Норвегия, Алжир, Азербайджан — уже и так загрузили свои мощности на полную, поэтому, скорее всего, они перейдут на СПГ. Это значит, что им придется предлагать большую цену, чем в Азии, поскольку в Европе сейчас цены ниже, и СПГ активно уходит на азиатские рынки, — заявил эксперт «Известиям». — Потом его надо будет доставить в какую-либо прибрежную страну, например, Италию или Хорватию, заплатить им за прием газа, регазификацию, а потом еще прокачать себе. То есть это как минимум дополнительные логистические издержки. И в целом цена будет выше, чем за российский трубопроводный газ.
Крупнейшим поставщиком СПГ в Европу остаются США. К слову, еще в марте госсекретарь Энтони Блинкен пообещал содействовать тому, чтобы Австрия и другие страны Европы отказались от энергоносителей из России и стали больше закупать американского сжиженного газа.
Венгрию, также получающую российский трубопроводный газ, прекращение транзита через Украину может затронуть в меньшей степени. Будапешт успешно импортирует топливо из РФ в обход Украины через «Турецкий поток» (в 2023 году — около 5,6 млрд куб. м). В 2021-м венгерская сторона предусмотрительно заключила с «Газпромом» контракт на поставки топлива на 15 лет.
При этом, несмотря на политику ЕС, направленную на снижение импорта российских энергоносителей, в 2024 году объемы закупок из РФ возросли. По данным брюссельской консалтинговой компании Bruegel, с апреля по июнь этого года ЕС купил у России почти 12,7 млрд куб. м газа, тогда как импорт из США составил 12,3 млрд куб. м.
— Импорт с других направлений в ЕС падает, а из РФ растет. Таким образом, доля российских поставок в суммарном объеме европейских закупок увеличивается. Это происходит из-за того, что российский газ нельзя легко заместить, — заявил «Известиям» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По его словам, любое замещение российского газа будет сопряжено с ростом цен и обострением конкуренции как внутри ЕС, так и с такими крупными покупателями, как страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Евросоюз, как показала практика 2021−2022 годов, когда там резко возросли цены на газ, к этому не готов, резюмировал аналитик.