Дюков не считает выплату полугодовых дивидендов проблемой для «Газпром нефти»

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Решение о выплате полугодовых дивидендов «Газпром нефти» не создает компании проблем, она готова выплачивать их и чаще, чем два раза в год, если будет такое решение акционеров. Об этом журналистам сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков на Восточном экономическом форуме.