Дюков не считает выплату полугодовых дивидендов проблемой для «Газпром нефти»

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Решение о выплате полугодовых дивидендов «Газпром нефти» не создает компании проблем, она готова выплачивать их и чаще, чем два раза в год, если будет такое решение акционеров. Об этом журналистам сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков на Восточном экономическом форуме.
«Это решение акционеров. Для нас это не является проблемой», — сказал он, комментируя объявление компании о планах выплаты дивиденды за полгода, в то время как ранее «Газпром нефть» выплачивала их по итогам девяти месяцев.
Дюков также не исключил выплату дивидендов в этом году и за девять месяцев. «Как решат акционеры, так и будем платить дивиденды», — ответил он.