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Две индийские компании попали под санкции США за связь с «Арктик СПГ-2»

Министерство финансов США добавило в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SND-list) индийские компании Gotik Shipping Co. и Plio Energy Cargo Shipping Opc Private Limeted. В ведомстве считают, что компании связаны с ООО «Арктик СПГ-2».

Источник: Reuters

Санкции наложили также на газовозы New Energy и Mulan, связанные соответственно с Gotik Shipping и Pilo Energy. Оба судна ходят под флагом Палау.

«Арктик СПГ-2» — проект НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Первая линия была готова еще в декабре 2023 года, однако компания не смогла начать отгрузки, так как попала под американские санкции.

2 ноября 2023 года Минфин США внес «Арктик СПГ-2» в блокирующий санкционный список против производства и экспортных возможностей РФ в области энергетики. Недавно Минфин расширил санкции против российских компаний, в том числе против «Арктик СПГ-2», так как пришел к выводу, что компании удавалось обходить санкции.