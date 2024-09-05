Две индийские компании попали под санкции США за связь с «Арктик СПГ-2»

2 ноября 2023 года Минфин США внес «Арктик СПГ-2» в блокирующий санкционный список против производства и экспортных возможностей РФ в области энергетики. Недавно Минфин расширил санкции против российских компаний, в том числе против «Арктик СПГ-2», так как пришел к выводу, что компании удавалось обходить санкции.