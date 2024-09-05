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Burberry выбыла из индекса крупнейших компаний Великобритании FTSE 100

Британский производитель одежды и товаров класса люкс Burberry потерял место в индексе крупнейших компаний Великобритании FTSE 100. Об этом вчера, 4 сентября, заявил оператор индекса FTSE Russell по итогам ежеквартальной оценки состояния компаний, входящих в индекс.

Источник: Reuters

Теперь Burberry будет находиться в менее престижном и более широком по составу индексе FTSE 250.

Burberry находилась в FTSE 100 с 2009 года. Причиной исключения компании из индекса стало сильное снижение капитализации, вызванное длительным падением продаж. С начала года акции Burberry упали почти на 55%, капитализация компании сейчас оценивается в $3,6 млрд. В июле Burberry сообщила о падении квартальных продаж на 20% и отставке генерального директора Джонатана Акройда. Новый гендиректор Джошуа Шульман уже пообещал в ноябре представить новую стратегию развития Burberry.

Сложности Burberry продолжаются не первый год, в последнее время они усугубились общими проблемами сектора товаров класса люкс в условиях инфляции и макроэкономической неопределенности. Особенно сильно на такие бренды влияет замедление экономики в Китае. Другие компании этой сферы, такие как Kering и Hugo Boss, в последнее время сообщают о снижении продаж и ухудшении прогнозов.

Что снижает продажи премиальных брендов — в материале «Люкс не выдержит двоих».