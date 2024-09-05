Burberry выбыла из индекса крупнейших компаний Великобритании FTSE 100

Сложности Burberry продолжаются не первый год, в последнее время они усугубились общими проблемами сектора товаров класса люкс в условиях инфляции и макроэкономической неопределенности. Особенно сильно на такие бренды влияет замедление экономики в Китае. Другие компании этой сферы, такие как Kering и Hugo Boss, в последнее время сообщают о снижении продаж и ухудшении прогнозов.