Burberry выбыла из индекса крупнейших компаний Великобритании FTSE 100

Теперь Burberry будет находиться в менее престижном и более широком по составу индексе FTSE 250.
Burberry находилась в FTSE 100 с 2009 года. Причиной исключения компании из индекса стало сильное снижение капитализации, вызванное длительным падением продаж. С начала года акции Burberry упали почти на 55%, капитализация компании сейчас оценивается в $3,6 млрд. В июле Burberry сообщила о падении квартальных продаж на 20% и отставке генерального директора Джонатана Акройда. Новый гендиректор Джошуа Шульман уже пообещал в ноябре представить новую стратегию развития Burberry.
Сложности Burberry продолжаются не первый год, в последнее время они усугубились общими проблемами сектора товаров класса люкс в условиях инфляции и макроэкономической неопределенности. Особенно сильно на такие бренды влияет замедление экономики в Китае. Другие компании этой сферы, такие как Kering и Hugo Boss, в последнее время сообщают о снижении продаж и ухудшении прогнозов.
Что снижает продажи премиальных брендов — в материале «Люкс не выдержит двоих».