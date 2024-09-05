Авиакомпаниям могут разрешить лизинг из дружественных стран

«Мокрый» лизинг позволит подстраховать авиакомпании от дефицита парка в случае сокращения программы поставок отечественных самолетов до 2030 года, говорят собеседники «Ъ» в отрасли. Но они сомневаются, что зарубежные компании будут предлагать в лизинг большое число самолетов. Часть источников «Ъ» считают более оптимальным вариантом получение господдержки на выкуп иностранных самолетов со вторичных рынков. Близкий к Минтрансу собеседник «Ъ» говорит, что этот сценарий пока не рассматривается. На повестке лишь возможное выделение средств из ФНБ на страховое урегулирование. Минтранс запрашивал на эти цели 295 млрд руб., в основном исходя из потребностей «Аэрофлота» (см. «Ъ» от 11 марта). Сейчас, по словам главы «Аэрофлота», для завершения сделок группы по всем 133 «неурегулированным» самолетам с двойной регистрацией необходимо около 350 млрд руб.