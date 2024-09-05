Анатолий Попов: в портфеле «Сбера» нет застройщиков жилья в зоне риска

— С 2019 года, когда стройотрасль перешла на эскроу-счета, ни разу не было проблем ни у одного девелопера, связанных со стоимостью строительства или с отсутствием спроса. По нашим наблюдениям, эти два фактора не являются определяющими для устойчивости проекта. Трудности, скорее, могут возникнуть с задержками сроков из-за получения разрешительной документации или реконфигурации проекта — когда застройщик по какой-то причине решил, что надо, например, строить не «комфорт», а «бизнес» или, наоборот, не «бизнес», а «комфорт». В остальном рынок новостроек очень устойчивый, тем более что все финансирующие его банки, не только мы, но и наши коллеги из других кредитных организаций, внимательно следят за темпами строительства. Профинансировав проект, мы заинтересованы в том, чтобы проект был завершен, сдан и покупатели недвижимости получили свои квартиры в срок.