Юань разделенный: фрагментация валютного рынка поднимает ставки по операциям своп и репо

В августе объемы торгов юанем на Московской бирже выросли до 2,2 триллиона рублей, что на 16% больше, чем в предыдущем месяце. Однако на денежном рынке все еще наблюдается дефицит китайской валюты, из-за чего ставки репо выросли до 60% годовых.
Среднедневной объем торгов увеличился на четверть — до 106 миллиардов рублей, но активность торгов юанем все еще ниже, чем до введения санкций против Московской биржи. В начале года ежемесячные обороты составляли 2,4−2,8 миллиарда рублей.
Увеличению объемов торгов китайской валютой способствовал рост предложения со стороны экспортеров и активность частных инвесторов. По оценке «Коммерсанта», во второй половине августа ежедневно совершалось около 65 тысяч сделок, а средний размер сделки упал с 2,2 до 1,92 миллиона рублей.
Ситуация с ликвидностью на валютном рынке, несмотря на недавнее улучшние, в конце августа вновь стала напряженной. Индикатор стоимости привлечения и размещения ликвидности в юанях RUSFAR CNY подтверждает это — однодневная ставка репо 30 августа достигла 42,15% годовых.
Директор офиса рыночных исследований и стратегии «Росбанка» Евгений Кошелев объясняет, что проблема в инфраструктуре: китайские биржи находятся под санкциями, а это сокращает список банков, работающих в биржевом контуре. Из-за этого переток капитала усложнился, поэтому ЦБ насыщает рынок ликвидностью. Поэтому рубль вряд ли укрепится к юаню. Аналитики считают, что в ближайшие месяцы курс китайской валюты может подняться до 12,8−13,3 рубля за юань.
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