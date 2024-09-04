Юань разделенный: фрагментация валютного рынка поднимает ставки по операциям своп и репо

Директор офиса рыночных исследований и стратегии «Росбанка» Евгений Кошелев объясняет, что проблема в инфраструктуре: китайские биржи находятся под санкциями, а это сокращает список банков, работающих в биржевом контуре. Из-за этого переток капитала усложнился, поэтому ЦБ насыщает рынок ликвидностью. Поэтому рубль вряд ли укрепится к юаню. Аналитики считают, что в ближайшие месяцы курс китайской валюты может подняться до 12,8−13,3 рубля за юань.