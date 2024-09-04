ВТБ заявил о заинтересованности россиян размещать деньги в банках «вдолгую»

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Большинство всех новых банковских вкладов в РФ открывается на срок от шести месяцев до одного года, это говорит о готовности россиян размещать деньги «вдолгую». Об этом на полях Восточного экономического форума заявил журналистам заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«Регулятор дал четкий сигнал, что текущая экономическая ситуация и уровень инфляции не позволяют снизить ключевою ставку как минимум до конца текущего года. В связи с этим банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 65% всех открываемых вкладов на рынке открываются на срок от шести месяцев до одного года. С начала года этот показатель увеличился уже на 13%. В ВТБ он еще выше — 70%. Доля краткосрочных вкладов в нашем портфеле составляет лишь 13%, что говорит о готовности вкладчиков размещать средства “вдолгую”, — сказал Горшков.
Банкир также отметил, что также снижается активность клиентов, которые в I половине года постоянно перемещали средства из одного банка в другой, размещая средства на короткие сроки и ловя максимальную выгоду. «Сейчас рынок уже пришел к своему равновесному состоянию, и необходимость в таких резких движениях отпала», — пояснил Горшков.
О форуме
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.