В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

«Может быть повышение ставки. Точно мы не ждем снижения, думаю, равные шансы на сохранение или на повышение. Все-таки сейчас есть определенные признаки того, что политика ЦБ и действия правительства начинают сказываться на замедлении спроса. Мы видим по себе прежде всего замедление ипотеки, в меньшей степени потребкредитование замедляется, но оно продолжит замедляться. Госпрограммы “закручиваются”, по каким-то лимиты заканчиваются, по каким-то наша маржинальность сильно снизилась после переоценки денежного рынка. ВВП замедляется. В общем, все признаки того, что политика действует, есть. С другой стороны, пока наши прогнозы по инфляции по году чуть выше, чем-то, что ЦБ давал в своих ожиданиях. Это тоже важный фактор, они могут на этом основании ставку поднять. Мы сегодня увидим данные по инфляции за неделю, через неделю еще данные, увидим данные по кредитованию в целом по сектору. Если ставку повысят, то это может быть уровень и 19%, и 20%, вряд ли выше», — сказал топ-менеджер.