В России объяснили падение цены на нефть марки Brent

Как заметила аналитик, снижение Саудовской Аравией цен на большинство сортов продаваемой в Азию нефти может быть направлено на поддержание спроса со стороны азиатских партнеров и непосредственно со стороны КНР. Пырьева указала, что королевство, очевидно, не настроено уступать свои позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров нефти в Китай.