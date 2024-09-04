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В России объяснили падение цены на нефть марки Brent

Аналитик Наталия Пырьева в беседе с РИАМО сообщила, что цены на нефть Brent остаются под давлением слабых макроэкономических показателей из Китая и опасения сжатия спроса на «черное золото» со стороны крупнейшего мирового импортера.

Источник: AP 2023

Как заметила аналитик, снижение Саудовской Аравией цен на большинство сортов продаваемой в Азию нефти может быть направлено на поддержание спроса со стороны азиатских партнеров и непосредственно со стороны КНР. Пырьева указала, что королевство, очевидно, не настроено уступать свои позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров нефти в Китай.

Эксперт подчеркнула, ценовая политика Саудовской Аравии по нефти выступает в качестве ориентира для других поставщиков на Ближнем Востоке и оказывает существенное влияние на мировой нефтяной рынок.