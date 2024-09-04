В РФПИ считают, что ЦБ в обозримой перспективе перейдет к снижению ставки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ в обозримой перспективе перейдет к снижению ключевой ставки для обеспечения необходимых России инвестиций, сообщил ТАСС глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ВЭФ-2024.
«Знаете, я думаю, что пока ЦБ находится в, безусловно, фокусе на макроэкономических вопросах и смотрит на то, как их решать. Но мы уверены, что в среднесрочной перспективе ставка не должна быть выше, чем средняя рентабельность капитала российского бизнеса. Потому что если ставка выше и, соответственно, депозиты выше, чем средняя доходность капитала российского бизнеса, то бизнесам легче размещать деньги на депозиты, а не инвестировать», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах изменения ЦБ ставки.
Дмитриев отметил, что сейчас, действительно, экономика растет, есть риски инфляции, ЦБ на это реагирует. Но в среднесрочной перспективе нельзя остановить тот поток инвестиций, который необходим России для дальнейшего роста, а слишком высокая ставка может негативно влиять на эти дальнейшие инвестиции необходимой России, указал он. Отвечая на вопрос, пора ли переходить к снижению ставки, глава РФПИ сказал: «В обозримой перспективе».
О форуме
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.