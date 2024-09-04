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В РФПИ считают, что ЦБ в обозримой перспективе перейдет к снижению ставки

Кирилл Дмитриев отметил, что экономика растет, есть риски инфляции.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ в обозримой перспективе перейдет к снижению ключевой ставки для обеспечения необходимых России инвестиций, сообщил ТАСС глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ВЭФ-2024.

«Знаете, я думаю, что пока ЦБ находится в, безусловно, фокусе на макроэкономических вопросах и смотрит на то, как их решать. Но мы уверены, что в среднесрочной перспективе ставка не должна быть выше, чем средняя рентабельность капитала российского бизнеса. Потому что если ставка выше и, соответственно, депозиты выше, чем средняя доходность капитала российского бизнеса, то бизнесам легче размещать деньги на депозиты, а не инвестировать», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах изменения ЦБ ставки.

Дмитриев отметил, что сейчас, действительно, экономика растет, есть риски инфляции, ЦБ на это реагирует. Но в среднесрочной перспективе нельзя остановить тот поток инвестиций, который необходим России для дальнейшего роста, а слишком высокая ставка может негативно влиять на эти дальнейшие инвестиции необходимой России, указал он. Отвечая на вопрос, пора ли переходить к снижению ставки, глава РФПИ сказал: «В обозримой перспективе».

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.