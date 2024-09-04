В РФПИ считают, что ЦБ в обозримой перспективе перейдет к снижению ставки

«Знаете, я думаю, что пока ЦБ находится в, безусловно, фокусе на макроэкономических вопросах и смотрит на то, как их решать. Но мы уверены, что в среднесрочной перспективе ставка не должна быть выше, чем средняя рентабельность капитала российского бизнеса. Потому что если ставка выше и, соответственно, депозиты выше, чем средняя доходность капитала российского бизнеса, то бизнесам легче размещать деньги на депозиты, а не инвестировать», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах изменения ЦБ ставки.