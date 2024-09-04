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В Подмосковье запретят строить микроквартиры

Запрет, который ранее касался только объектов реновации, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Правительство Московской области ввело запрет на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Это постановление, направленное на повышение комфорта жителей региона, начнет действовать с 1 января 2025 года, сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одновременно с этим вводится ряд других ограничений. Постановление вносит изменения в нормативы градостроительного проектирования Московской области, которые были приняты еще в 2015 году.

Согласно новым правилам, площадь квартир (без учета балконов, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна быть не менее 28 квадратных метров. Это касается и студий, где жилая комната и кухня представляют собой единое пространство.

Отдельный норматив вводится для двухкомнатных квартир — их площадь не может быть меньше 44 квадратных метров. Площадь квартир с большим количеством комнат документ никак не ограничивает.

Эти нормы не будут применяться к новостройкам, которые успеют пройти экспертизу проектной документации до 1 января 2025 года. Во всех остальных случаях применение новых требований будет обязательным.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».