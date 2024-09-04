В Госдуме назвали минимальный доход для создания многодетной семьи

«В семье, где муж, жена и четверо детей, и муж, и жена должны получать каждый не менее чем 200 тысяч рублей, 400 тысяч на семью. Сейчас платное образование, здравоохранение, жилье, ипотека с процентами. Поэтому нужно не только на текущее потребление иметь средства, но и откладывать деньги на обучение детей, на старость, на покупку жилья», — пояснил он.