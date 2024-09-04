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В Госдуме назвали минимальный доход для создания многодетной семьи

Россиянам для создания многодетной семьи необходимо получать по 200 тысяч рублей, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«В семье, где муж, жена и четверо детей, и муж, и жена должны получать каждый не менее чем 200 тысяч рублей, 400 тысяч на семью. Сейчас платное образование, здравоохранение, жилье, ипотека с процентами. Поэтому нужно не только на текущее потребление иметь средства, но и откладывать деньги на обучение детей, на старость, на покупку жилья», — пояснил он.

Депутат добавил, что для принятия решения иметь четверых и более детей россиянам нужны жилье, стабильная работа и зарплата.

При этом, по словам Арефьева, сейчас в стране складывается ситуация, что чем ниже уровень жизни, тем больше детей, и наоборот.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».