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В ФТС констатировали глобальный разворот торговли России на восток

Импорт из Азии составляет на данный момент 66% от общей доли поставок, что говорит о переориентации РФ на восток в сфере торговли. Об этом 4 сентября рассказал заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ Владимир Ивин в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

Источник: РИА "Новости"

«Это безусловный разворот, потому что, если брать статистику десятилетней давности, Евросоюз составлял у нас 47−48% торговли, а Азия — около 11%. Сейчас, соответственно, практически до этих цифр упал Евросоюз, а Азия составляет 66%», — рассказал замглавы ФТС.

Также на данную тенденцию на полях ВЭФ обратил внимание и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, Россия активно сотрудничает со странами, которые входят в понятие «Азия».

«Очень эффективно уже реализуются проекты в КНР, в Индии, в Бангладеш. С нашей стороны это, конечно же, поставки атомных электростанций, оборудования, топлива», — рассказал он.

Также в рамках форума прошла сессия российско-китайского сотрудничества в автомобильной отрасли. Было обещано множество инноваций, в числе которых новые грузовики и автокраны, сделанные специально под особенности рельефа и климата России.

«По мере улучшения инвестиционного климата между нашими странами всё больше китайских компаний будут регистрироваться в России для дальнейшего развития», — заявил директор управления международных продаж Chengli Special Automobile Co. Ltd. Люй Сижэнь.

Также в этот день в студии «Известий» Ивин сообщил, что на данный момент на Китай приходится 40% российского импорта. Он отметил, что КНР выступила основной стороной, заместившей в ряде секторов внешней торговли объемы, которые мы получали от других стран мира, прежде всего Запада.

1 сентября в постпредстве РФ заявили о падении торговли с ЕС на 33%. Там ожидают, что негативная тенденция продолжится и в этом году. По итогам 2023 года товарооборот РФ и ЕС упал до €89,04 млрд. С 2022 года объем двусторонней торговли сократился на 64,8%.

До этого, 1 июля, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров в Кремле установили цель достичь товарооборота между государствами в $100 млрд к 2030 году.

ВЭФ-2024 проходит 3—6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор — Фонд Росконгресс. 26 августа была опубликована полная деловая программа мероприятия.