В ФТС констатировали глобальный разворот торговли России на восток

Также в этот день в студии «Известий» Ивин сообщил, что на данный момент на Китай приходится 40% российского импорта. Он отметил, что КНР выступила основной стороной, заместившей в ряде секторов внешней торговли объемы, которые мы получали от других стран мира, прежде всего Запада.