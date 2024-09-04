Ubisoft оказалась на финансовом дне из-за провального выхода Star Wars Outlaws

По данным информационного агентства, за последние два дня ценные бумаги компании подешевели на 7,6%, что добавилось к 30-процентному падению с начала 2024 года. Так низко показатель не опускался девять лет — с 2015 года.
Аналитики связывают это падение с прохладным приемом Star Wars Outlaws и невысоким интересом к условно-бесплатному шутеру XDefiant. Эксперт J.P. Morgan Дэниел Кервен отметил, что Star Wars Outlaws «с трудом оправдала ожидания аналитиков по продажам». В результате J.P. Morgan снизила свой прогноз на игру с 7,5 млн до 5,5 млн копий к апрелю 2025 года.
Интересно, что бюджет на разработку Star Wars Outlaws был минимум на 30% выше, чем у Assassin’s Creed Mirage, однако по просмотрам на площадке Twitch новая игра уступает Mirage примерно 15%.
Star Wars Outlaws является одним из двух крупных игровых релизов, на которые Ubisoft делает ставку в 2024 году — вторым будет псевдоисторический ролевой боевик с открытым миром Assassin’s Creed Shadows, который ожидается 15 ноября.