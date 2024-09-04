Сбер предложил основные направления для развития сотрудничества с Китаем

По его словам, трансграничная торговля — это хороший инструмент, но он ограничен по объему применения. Поэтому важно искать и другие пути сотрудничества, которые могут быть полезны России и Китаю. Так, продолжается локализация китайских производителей в России — в первую очередь речь идет об автопроме (60% выпускаемых автомобилей). В частности, Сбер инвестировал более 100 млрд рублей в проекты по локализации на российской территории китайских автомобилей. Еще одним важным примером Ведяхин считает сельское хозяйство, так как это основное направление для экспорта российской сельскохозяйственной продукции. В 2023 году экспорт составил $9 млрд и продолжает расти уверенными темпами.