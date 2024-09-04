Россияне демонстрируют высокий интерес к среднесрочным банковским вкладам

Среднесрочные вклады, обычно определяемые как депозиты на срок от 6 до 9 месяцев, а в некоторых случаях до года, становятся все более популярными. Некоторые банки классифицируют вклады на срок в 6 месяцев как краткосрочные, но это не меняет общей тенденции: спрос на такие депозиты остается высоким.
Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков рассказал, что доля среднесрочных депозитов составила почти 50% от всех открытых в августе вкладов, а депозиты сроком на год заняли 25%. В целом, в портфеле ВТБ на среднесрочные вклады приходится 70%, тогда как краткосрочные депозиты составляют всего 13%.
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