Россияне демонстрируют высокий интерес к среднесрочным банковским вкладам

Среднесрочные вклады, обычно определяемые как депозиты на срок от 6 до 9 месяцев, а в некоторых случаях до года, становятся все более популярными. Некоторые банки классифицируют вклады на срок в 6 месяцев как краткосрочные, но это не меняет общей тенденции: спрос на такие депозиты остается высоким.